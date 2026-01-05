Pour son arrivée à l’OL, Endrick parle de Dieu et de Carlo Ancelotti

Bom dia Endrick !

C’est ainsi qu’a commencé la conférence de presse de l’Olympique lyonnais qui présentait sa nouvelle vedette en la personne d’Endrick. Défini d’entrée comme l’un « des plus grands talents du football du monde » par Michael Gerlinger, le directeur général du club rhodanien, l’international brésilien était dans la short-list de l’OL depuis le mois de septembre. Endrick a affirmé que « c’était Dieu qui avait mis Lyon sur [s]on chemin de vie ». Rien que ça.

Arrivé en prêt pour six mois, la pépite du Real Madrid s’est montrée particulièrement reconnaissante de pouvoir fouler les pelouses sous le maillot lyonnais. « Grâce à Dieu », l’attaquant pourra aider les Gones à conquérir l’Europe, et pas seulement.

Les bons conseils d’Ancelotti

« Quand un club comme Lyon est arrivé, avec ma femme nous sommes dit : « Dieu a mis Lyon dans mon coeur et sur mon chemin ». Quand Dieu me dit quelque chose, je vais le chercher, a déroulé Endrick. J’ai ressenti ça au fond de mon coeur, ensuite j’ai commencé à travailler plus pour arriver ici, pour pouvoir aider Lyon et mon équipe, parce que c’est le plus important. Aujourd’hui mon coeur est à Lyon, ma tête est à Lyon. »

💬 "Avec ma femme on s’est dit que c’était important de choisir Lyon." En conférence de presse, Endrick est revenu sur les semaines qui ont précédé son arrivée à l’OL 🔴🔵 La conférence de presse en direct 👉 https://t.co/4sj9XC8WwW pic.twitter.com/HhWvKUwJPm — Olympique Lyonnais (@OL) January 5, 2026

L’attaquant brésilien a aussi pris quelques conseils auprès du sélectionneur Carlo Ancelotti : « Ses conseils étaient vraiment de partir (du Real Madrid), de jouer, de développer mon football, là où je pouvais jouer, où je pouvais être heureux. Cette décision est la mienne, mais bien sûr, il y a eu un peu de Carlo, parce qu’il est un grand entraîneur, j’ai travaillé avec lui, je me suis très bien développé avec lui. »

Et Dieu créa l’OL.

Les tops et les flops de Monaco-Lyon