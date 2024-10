Didier Deschamps : « C’est bien pour le groupe de passer des matchs comme ça »

Un Deschamps qui gagne est un Deschamps heureux.

Victorieux à Bruxelles, les Bleus réalisent une excellente opération en vue des qualifications pour les quarts de finale. Bien aidé par Randal Kolo Muani, toujours aussi efficace au moment d’affronter la Belgique, Didier Deschamps a toutefois reconnu que ses hommes avaient livré une performance en demi-teinte en interview d’après-match. « Ce qui m’a déplu, c’est tout ce qu’on a fait pendant 25 ou 30 minutes, a déclaré le Bayonnais. Ils ont eu beaucoup d’agressivité. Quand on récupérait le ballon, on le perdait. On s’est fait secouer. C’était mieux dans le dernier quart d’heure (de la première période), et on a mieux maîtrisé en deuxième mi-temps. Peut-être que les Belges ont laissé beaucoup d’énergie aussi. La victoire est là, c’est le mérite des joueurs. C’est bien pour ce groupe de passer par des matchs comme ça. Il y aura pas mal de choses à corriger. »

Alors que l’Italie s’est imposée en parallèle face à Israël, les Bleus pourraient bien jouer un match décisif pour la première place face à leur voisin transalpin le 17 novembre prochain. « On va déjà faire en sorte de sécuriser notre place pour les quarts avec les deux matchs (le premier est face à Israël) qui seront à trois jours d’intervalles, a détaillé DD. On ne va pas aller en Italie pour visiter Milan, même si c’est une belle ville. » Interrogé sur le dernier épisode du feuilleton Mbappé, mêlé à une troublante enquête en Suède, le sélectionneur a préféré jouer la carte de la prudence : « Je ne vais pas dire que je sais parce que je ne sais pas. Il vaut mieux prendre du recul avant de sortir quoi que ce soit. Pourtant, il y a des choses qui ne sont pas difficiles à vérifier, mais si vous accordez du crédit à n’importe qui… Je prends du recul, mais ce n’est pas une bonne chose pour l’équipe de France. »

Dire qu’il pensait certainement s’éviter des soucis en laissant souffler Mbappé.

Des Bleus aux gardes à trous