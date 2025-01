Carlo Ancelotti aurait fait son choix concernant le tireur de penalty

Spoiler : ce ne devrait pas être Kyk’s.

Selon une information de la Cadena Cope, Carlo Ancelotti aurait tranché au sujet du nom du tireur de penalty. L’entraîneur du Real Madrid opterait pour Vinícius Junior, et non pour Kylian Mbappé. Argument de poids pour le Brésilien : il est le seul à avoir réussi l’intégralité de ses tirs au but cette saison (4/4). Ce point n’avait pas encore été fixé, puisqu’avant ce choix, ils étaient trois à se partager cette tâche : Vinícius, Mbappé et Jude Bellingham.

Mbappé a déjà raté deux penaltys avec le club madrilène

En conférence de presse la semaine dernière, « Don Carlo » avait pesté à ce sujet : « On a raté trois penaltys (cette saison) et ça me dérange. Je dois prendre la responsabilité de choisir qui doit les tirer. » Ce serait désormais chose faite. Pour rappel, le capitaine de l’équipe de France a déjà manqué deux penaltys avec le club merengue lors de deux rencontres qui se sont soldées par une défaite.

L’ego risque d’en prendre un coup.

