Luis Enrique : « Un mois dangereux ? C’est mieux d’affronter les choses avec une vision positive »

Trois semaines pour potentiellement tout perdre.

Tout juste vainqueur du Trophée des champions, le PSG joue une grande partie de sa saison en ce mois de janvier, entre la Coupe de France et deux dernières rencontres décisives en Ligue des champions. Sans oublier la Ligue 1, à commencer par la réception de Saint-Étienne, ce dimanche (20h45). « Il y a six matchs en janvier. Si on ne gagne pas contre Espaly (National 3, NDLR), on est éliminés de la Coupe de France. Si on ne gagne pas trois ou quatre points en Ligue des champions, on est éliminés. Si on perd trois matchs en championnat, on n’est plus premiers. Moi, je pense toujours l’inverse. Pourquoi devrais-je être négatif ? C’est mieux d’affronter les choses avec une vision positive », s’est contenté de répondre Luis Enrique ce samedi, avant d’annoncer également le forfait de Marquinhos pour cette rencontre face aux Verts.

Luis Enrique fait le point sur sa situation contractuelle

Alors que sa prolongation avec le club de la capitale n’est toujours pas officielle, le tacticien espagnol a également fait le point sur le sujet, assurant ne pas y accorder une trop grande importance : « Je suis très heureux. Les contrats sont des papiers mouillés. Je n’ai pas de problème à signer des contrats d’une semaine. J’ai besoin de me sentir important ici et je me sens important. Je sens la confiance de la direction sportive. Ce qui m’intéresse, c’est de profiter de chaque jour. Si on ne veut plus de moi, je m’en vais mais en attendant, je veux profiter d’entraîner le PSG. »

Pensez positif, on vous dit.

