Encore un qui a parfaitement compris la morale du Prince de Machiavel.

Invitée par Complément d’Enquête à réagir en fin d’émission au sujet « Pouvoir, Scandale et Gros sous : les hors-jeu du PSG » consacré à Nasser al-Khelaïfi, Véronique Rabiot n’a éludé aucun sujet en compagnie de Tristan Waleckx, présentateur du programme.

La guerre est déclarée

Durant les sept ans où Adrien Rabiot a évolué sous les couleurs du Paris Saint-Germain, sa mère et conseillère a côtoyé de près le président parisien. « Je pense que je le connais assez bien oui sommes souvent rencontrés au cours de ces années de 2014 à 2018 on va dire oui il était comment on le voit il peut être sympathique, abordable mais qui peut être franchement désagréable », a expliqué Mme Rabiot en fin d’émission. Le clan Rabiot a noté un réel changement d’attitude de la part du président parisien à partir de 2018 lorsque le rejeton a demandé son bon de sortie. Face à la situation, le président al-Khelaïfi avait promis la guerre, et c’est ce qu’il s’est passé selon Véronique Rabiot : « Ça a été effectivement la guerre. Quand Adrien ne pouvait plus jouer, il n’a plus joué à partir du début décembre, et que j’ai demandé à ce qu’il soit libéré pour le stage du Qatar, c’est vrai que ça a été compliqué. »

🗣️ « Il avait de l’affection pour Adrien, puis il y a eu de fortes tensions quand Adrien a souhaité partir. » 🔴 Véronique Rabiot revient sur les relations entre Nasser Al-Khelaïfi et le clan Rabiot, décrivant un président qui lui a déclaré "la guerre".#ComplementDenquete pic.twitter.com/xt71z8PP0e — Complément d'enquête (@Cdenquete) March 27, 2025

Une plainte déposée après le Classique

Parmi les griefs retenus par Véronique Rabiot contre le PSG et son président : le refus de libérer Adrien du stage au Qatar en 2018 alors qu’il ne jouait plus, que sa grand-mère venait de décéder et que son père était mourant : « Vous ne pouvez pas dire tout et son contraire. Vous l’avez mis depuis plus d’un mois au placard, et tout d’un coup vous dites qu’il est très important dans le groupe et qu’il doit absolument aller au Qatar, alors que moi je demande à ce qu’il soit libéré parce que sa grand-mère vient de mourir et que son père est mourant. Et on savait très bien, que son père allait mourir pendant qu’il serait au Qatar. »

🗣️ « Moi, je demande à ce qu'il soit libéré car sa grand-mère vient de mourir et que son père est mourant. » 🔴 #ComplémentDenquete dévoile les SMS dans lesquels le PSG aurait refusé à Adrien Rabiot, alors écarté de l'équipe parisienne, le droit de manquer un stage au Qatar pour… pic.twitter.com/MFNjKiS1T2 — Complément d'enquête (@Cdenquete) March 27, 2025

Mme Rabiot a également assuré avoir porté plainte après les évènements survenus lors du dernier Classique le 16 mars dernier et tient le président parisien pour responsable des agissements des supporters qui serait également « manipulés par le club », un avis partagé par le n°25 marseillais qui avait notamment visé le président du PSG dans une story Instagram, tout en estimant que «Tout le monde a peur du PSG » face au silence des instances.

Si Gianni Infantino souhaite bénéficier de son poste de président de la FIFA pour briguer un Prix Nobel de la paix, pas sûr que Nasser al-Khelaïfi ait le même programme de campagne.

