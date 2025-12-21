S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

Luis Enrique et Lucas Hernandez veulent revenir fort en 2026

AC
Le fameux « à l’année prochaine » version foot !

Satisfait après le logique succès à Fontenay-le-Comte (N3) (4-0) ce samedi en Coupe de France, le Paris Saint-Germain pouvait l’être au terme d’une année record qui a vu les Parisiens gagner 50 matchs toutes compétitions confondues, remporter 6 trophées ou encore inscrire 178 buts.

Et ses membres influents, à commencer par Luis Enrique, sont venus direct annoncer, au micro de Bein SPORTS à la fin de la rencontre, que l’ambition est de remettre cela en 2026 : « 2025 a été une année historique pour le club, mais on est déjà dans l’année suivante. Maintenant, place aux vacances de Noël pour récupérer. Ce qu’on a montré, ce n’est pas le hasard, et on veut continuer à gagner des trophées. » Même son de cloche entendu du côté de Lucas Hernandez, qui insiste quand même pour récupérer pendant ces deux semaines de coupure, avant de voir son PSG repartir à l’attaque par un derby de Paris face au Paris FC : « On a une belle coupure pour déconnecter. 2025 a été historique pour les Parisiens, pour nous. C’est rare de gagner six titres dans une année, il faut savourer. On va couper une bonne semaine pour revenir encore plus fort. »

Pas certain que tout le monde soit rassuré par cette nouvelle.

AC

