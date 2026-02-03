L’Atlético de Madrid s’offre deux pépites hispanophones

Carton plein (pas encore rouge) pour l’Atlético de Madrid. Actif sur ce mercato hivernal, l’autre club majeur de la capitale espagnole s’est attaché les services du jeune Rodrigo Mendoza. L’international espagnol Espoirs, qui débarque en provenance d’Elche, a paraphé un contrat le liant aux Colchoneros pour cinq ans et demi. Selon Relevo, il était notamment courtisé par le Real Madrid, qui aurait finalement lâché l’affaire.

Une autre recrue venue tout droit d’Amérique

« L’Amérique, si c’est un rêve je le saurai… » Un refrain qui pourrait plaire aux Madrilènes. L’arrivée de l’international mexicain Obed Vargas a été officialisée un peu plus tôt dans la soirée de lundi.

Venu tout droit des Seattle Sounders, le meilleur joueur de moins de 22 ans de MLS de la saison dernière a signé un contrat de quatre ans et demi avec l’Atlético de Madrid. Le milieu droit rejoint l’Europe pour la première fois de sa carrière.

Deux jeunes à la sauce Diego Simeone, un plat plus épicé que jamais ?

Direction l’Espagne pour Ademola Lookman