  • Coupe de France
  • Huitièmes
  • Marseille-Rennes

Le coup de pression mis à l’OM par ses supporters

TJ
Les réunions avec les supporters, cette chandeleur marseillaise. Chaos dans les vestiaires et résultats décevants… la dernière semaine de l’OM, de Bruges à Paris, a été particulièrement agitée. Alors que Marseille reçoit Rennes ce mardi en huitièmes de coupe nationale, plusieurs représentants des groupes de supporters ont rencontré le staff et les joueurs ce lundi soir à la Commanderie.

« J’espère qu’on a été entendu »

Après une heure et demie de réunion, le propos des supporters était on ne peut plus explicite. « On n’a pas grand-chose à dire, juste qu’on veut la victoire pour demain. Ça s’est bien passé, à suivre. C’était tranquille, l’ambiance ça va, il y avait les joueurs, l’entraîneur, il y avait toute l’équipe. J’espère qu’on a été entendu, après on verra la suite comme vous. Bien sûr qu’on va les encourager », a confié un supporter présent à ce sommet auprès de La Provence.

Ouf, pas d’invasion cette fois-ci.

