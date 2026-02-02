Direction l'Espagne pour Ademola Lookman

Mira, hombre ! C’est bel et bien en Espagne qu’Ademola Lookman (28 ans) poursuivra sa carrière. Sur le départ de l’Atalanta Bergame depuis l’été dernier, et annoncé un temps du côté de Fenerbahçe, l’international nigérian (41 sélections) a finalement choisi l’Atlético Madrid du Cholo Simeone pour continuer ses accélérations fulgurantes, moyennant la coquette somme de 40 millions d’euros et un contrat de quatre ans et demi.

Après trois saisons sous les couleurs de la Dea, couronnées du sacre en Ligue Europa 2024 dont il fut le principal artisan en finale grâce à son triplé, le Ballon d’or africain 2024 s’apprête à découvrir un nouveau championnat, après avoir déjà foulé les pelouses anglaises, allemandes et italiennes.

L’association Lookman-Griezmann, c’est un grand oui !

