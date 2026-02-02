S’abonner au mag
  • Espagne
  • Atlético

Direction l'Espagne pour Ademola Lookman

FG
Direction l'Espagne pour Ademola Lookman

Mira, hombre ! C’est bel et bien en Espagne qu’Ademola Lookman (28 ans) poursuivra sa carrière. Sur le départ de l’Atalanta Bergame depuis l’été dernier, et annoncé un temps du côté de Fenerbahçe, l’international nigérian (41 sélections) a finalement choisi l’Atlético Madrid du Cholo Simeone pour continuer ses accélérations fulgurantes, moyennant la coquette somme de 40 millions d’euros et un contrat de quatre ans et demi.

Après trois saisons sous les couleurs de la Dea, couronnées du sacre en Ligue Europa 2024 dont il fut le principal artisan en finale grâce à son triplé, le Ballon d’or africain 2024 s’apprête à découvrir un nouveau championnat, après avoir déjà foulé les pelouses anglaises, allemandes et italiennes.

L’association Lookman-Griezmann, c’est un grand oui !

L’Atlético cale à Levante et s’éloigne du Barça et du Real

FG

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 5h
103
198

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!