L’Atlético assure l’essentiel face à Alavés

Atlético 1-0 Alavés

But : Sørloth (18e)

Service minimum. Pour le 550e match en Liga de Griezmann, l’Atlético de Madrid a assuré l’essentiel ce dimanche après-midi en battant sur le plus petit des scores Alavés (1-0). Après un premier acte stérile et peu animé, les Colchoneros ont finalement pris les commandes de la partie au retour des vestiaires.

Air Sørloth

Gênés par le bloc bas du 18e de la Liga, qui n’a pas cadré le moindre tir dans cette partie, les hommes de Diego Simeone ont pu compter sur leur géant Alexander Sørloth pour débloquer la situation. Trouvé par un centre de Pablo Barrios, l’avant-centre norvégien est monté plus haut que tout le monde pour smasher le ballon et tromper Antonio Sivera (1-0). Son 8e but en 13 titularisations cette saison avec l’Atlético. Malgré un superbe poteau d’Álex Baena, le score n’évoluera pas. Avec ce succès, les Colchoneros reviennent à la hauteur de Villarreal, actuellement troisième, qui a chuté samedi sur la pelouse du Betis. Griezmann et ses coéquipiers se retrouvent provisoirement à sept points du Real Madrid et à huit du FC Barcelone. Et si.

