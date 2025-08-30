Alavés accroche l’Atlético, mais fait un cadeau sympa à Griezmann

Deportivo Alavés 1-1 Atlético de Madrid

Buts : Vicente (SP, 14e) pour les Babazorros // Simeone (7e) pour les Colchoneros.

Début de saison compliqué pour l’Atlético.

Ce samedi, l’Atlético de Madrid n’a pas pu faire mieux qu’un match nul sur la pelouse du Deportivo Alavés (1-1). Les Colchoneros n’ont toujours pas gagné en Liga, eux qui se sont inclinés en ouverture face à l’Espanyol de Barcelone (2-1) et qui ont concédé un match nul à la maison face à Elche (1-1). Au-delà du résultat, l’équipe de Diego Simeone a été une nouvelle fois peu enthousiasmante dans le jeu.

Tout avait pourtant plutôt bien commencé pour le club de la capitale. Profitant de plusieurs contres favorables, Giuliano Simeone ouvre le score (0-1, 7e). Le fils du Cholo se refuse toutefois à célébrer son pion par respect pour son ancien club, qu’il a connu en prêt lors de la saison 2023-2024. La réponse du Deportivo ne se fait pas attendre : Alexander Sørloth commet une faute en essayant de dégager le ballon, permettant à Carlos Vicente d’égaliser sur penalty (1-1, 14e).

Le fils de Griezmann fan d’Alavés

Par la suite… eh bien, plus grand-chose. L’Atlético éprouve des difficultés à se créer des occasions et à faire basculer le rythme du match, qui est d’ailleurs perturbé en seconde période par le malaise d’un spectateur en tribunes. L’entrée en jeu d’Antoine Griezmann permet d’apporter un peu de calcium à cette rencontre. Le Français trouve notamment le poteau et met en danger Antonio Sivera sur un coup franc lointain. À noter que le numéro 7 a eu droit à un petit présent bien sympathique avant la rencontre : le Deportivo lui a en effet offert un maillot floqué du numéro 7 et du prénom « Amaro ». Il s’agit d’un cadeau pour le fils de Grizou, supporter d’Alavés. « Son père joue en rouge et blanc… Mais Amaro est un peu bleu et blanc aujourd’hui (samedi) », a écrit le club basque sur X.

Su aita juega de rojiblanco… Pero Amaro hoy es un poquito albiazul 😜 El vínculo de los Griezmann con Vitória-Gasteiz #AlavésAtleti #Gutarikoak pic.twitter.com/NXhOR89TXT — Deportivo Alavés (@Alavés) August 30, 2025

Il y en a au moins un à la maison qui sera satisfait du résultat du jour.

Alavés fait boire la tasse à l’Atlético de Madrid