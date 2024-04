Alavés fait boire la tasse à l’Atlético de Madrid

Deportivo Alavés 2-0 Atlético de Madrid

Buts : Benavidez (15e), Rioja (90e+2) pour Alavés

Décidément, cette élimination en Ligue des champions n’a rien inauguré de bon.

Scénario catastrophe pour l’Atlético, ce dimanche après-midi : sur la pelouse d’Alavés, les Colchoneros sont repartis avec une fessée infligée par les Basques. Lesquels en profitent, au passage, pour faire un grand pas en avant dans l’opération maintien. Dès le premier quart d’heure, Benavidez reprend plein axe un ballon à 20 mètres qu’il envoie du droit dans le petit filet opposé de Jan Oblak. Dans la foulée, Giuliano Simeone – fils de – manque de faire le break. Et peu avant la pause, la VAR annule un penalty pour les locaux à la suite d’une faute sur un César Azpilicueta pourtant coupable d’une faute de main.

Au retour des vestiaires, l’Atléti n’y arrive toujours pas. La seule vraie occasion signée Lino peu après l’entame du dernier quart d’heure est bloquée sur sa ligne par Sivera, qui s’impose de nouveau quelque minutes plus tard d’une manchette sur une frappe pourtant cadrée de Correa. 70% de possession, 15 tentatives dont 4 cadrées et 11 corners : quand ça ne veut pas, ça ne veut vraiment pas. Finalement, Alavés est récompensé de sa résistance dans le temps additionnel par Rioja, entré quelques minutes plus tôt et qui reprend un centre adressé par Vicente d’une volée du gauche terminant en pleine lucarne. Après trois défaites, les Basques sortent enfin la tête de l’eau. Tandis que les Madrilènes, eux, manquent de consolider leur quatrième place directement qualificative pour la Ligue des champions. Il ne faudra donc pas se foirer lors du prochain affrontement face à un club basque… dès la semaine prochaine ! L’Atlético recevra en effet Bilbao, qui pointe au cinquième rang à trois petites longueurs.

En jeu : une élimination en quarts de finale de la C1 2024-2025.