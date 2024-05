Un seul but, et des comportement inappropriés.

Lors de la rencontre opposant Alavés à Getafe lors de la 37e et avant-dernière journée de Liga, les locaux se sont imposés sur la plus courte des marges afin de doubler leurs adversaires. Mais plus que la réalisation de Carlos Vicente avant le quart d’heure de jeu ou l’expulsion d’Ilaix Moriba dans le temps additionnel, c’est un autre événement qui a marqué les esprits : l’attitude des supporters, qui ont entonné et répété « Greenwood, meurs ! », en référence à Mason Greenwood qui est connu pour ses démêlés judiciaires.

« Le public a chanté “Greenwood, meurs !”, a regretté Pepe Bordalas, l’entraîneur de l’équipe locale, qui a défendu son joueur arrivé en 2023 en conférence de presse. Le protocole dit que quand ça arrive deux fois, il faut arrêter le match et envoyer les joueurs aux vestiaires. Cela ne s’est pas fait… Si les arbitres ne respectent pas le règlement, on n’en finira jamais avec les insultes et le racisme dans les stades ! »

En tout cas, les fans étaient visiblement en manque d’inspiration.