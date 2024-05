Le président de Getafe veut garder Mason Greenwood malgré l’intérêt du Barça

Prêté à Getafe par Manchester United jusqu’à la fin de la saison, Mason Greenwood retrouve des couleurs en Espagne, où il a inscrit dix buts et délivré six passes décisives. Au point de rester chez les Azulones ? C’est en tout cas ce qu’aimerait Ángel Torres, président du club : « Si cela dépend de lui, de ses parents et du club, je pense qu’il restera une année de plus, a affirmé le dirigeant de Getafe à Rádio Marca. À Manchester, le directeur sportif a dit que s’il y avait une bonne offre, ils le vendront, parce qu’il ne retournera pas là-bas. Il faudra attendre un mois et demi ou deux mois. Mais je pense qu’il restera. […] Les supporters et le coach sont très heureux de l’avoir. »

Pourtant, un certain club blaugrana serait venu aux nouvelles de l’ex-international anglais, accusé de tentatives de viol et d’agression sexuelle avant que toutes les charges à son encontre ne soient abandonnées. « Laporta est le seul à être venu aux renseignements, a révélé Ángel Torres. Je lui ai parlé, ainsi qu’à Deco, et ils m’ont posé des questions parce qu’ils aiment bien ce joueur. »