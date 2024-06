Une première de toutes les premières

Pour une première, c’est une première !

Alors que l’Allemagne s’est amusée avec l’Écosse en ouverture de l’Euro 2024 (5-1), ce match d’ouverture a été le théâtre de nombreuses premières. En effet, si l’on cumule le penalty accordé aux Allemands pour le tacle inconsidéré de Ryan Porteous sur İlkay Gündoğan, le carton rouge qui en a suivi, ainsi que le but contre son camp d’Antonio Rüdiger, on obtient un mix jamais obtenu dans l’histoire de l’Euro.

1 – Tonight’s game between Germany and Scotland was the first match in European Championship history to see a red card, a penalty scored and an own goal scored. Box-office. pic.twitter.com/qS1I7WwGZS

— OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2024