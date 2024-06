Déjà un record pour Florian Wirtz

La renaissance et bien plus encore !

Si l’Allemagne n’a pas tardé pour écraser l’Écosse dans ce match d’ouverture, le premier buteur du soir, Florian Wirtz, s’est offert un joli record. En effet, avec son but inscrit dès la 10e minute de jeu, le virtuose du Bayer Leverkusen est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la sélection allemande à marquer lors d’un Euro à 21 ans et 42 jours, dépassant le troisième buteur du soir, Kai Havertz, qui détenait cette marque depuis le dernier Euro, disputé en 2021.

Florian Wirtz is the youngest ever German goalmarquer at the Men’s European Championships, breaking Kai Havertz’s record. 21 years and 42 days old. ⭐#EURO2024 pic.twitter.com/uNRJDiOD6y — Squawka (@Squawka) June 14, 2024

Dire qu’à quelques minutes près, Jamal Musiala, deuxième buteur, aurait pu détenir lui aussi ce record, alors qu’il est né en février 2003, contre mai 2003 pour Wirtz.

Ce qui n’a pas empêché les deux trublions d’entrer dans l’histoire main dans la main.

Antonio Rüdiger dans la légende écossaise