Comment Joachim Löw a convaincu Jamal Musiala de rejoindre l’Allemagne

Ce n’est un secret pour personne : Joachim Löw a toujours eu du flair.

Le sélectionneur, qui a hissé l’Allemagne sur le toit du monde en 2014 avant de tirer sa révérence en 2021, s’est confié dimanche soir au micro de SWR Sport. L’occasion pour lui de revenir sur son ultime coup de maître : convaincre Jamal Musiala de choisir le maillot blanc et noir de la Nationalmannschaft plutôt que celui des Three Lions. Mais comment s’y est-il pris ?

Jamal Musiala, l’échappée belle anglaise

À l’époque, Musiala hésitait. Né en Allemagne, mais élevé en Angleterre, il avait des attaches des deux côtés de la Manche. « Il avait grandi là-bas, avait ses amis et une formation entièrement anglaise. Il songeait sérieusement à choisir l’Angleterre », se souvient Löw. Mais plutôt que de se faire doubler par Southgate, il lui a fait une promesse en 2021. « On est allés à Munich voir Jamal et sa mère. Je lui ai promis que, même s’il n’était pas encore titulaire au Bayern, il jouerait l’Euro avec nous s’il choisissait l’Allemagne. » Et le reste appartient à l’histoire.

Cet entretien lui a également permis de revenir sur le légendaire 7-1 en demi-finales contre le Brésil en 2014. Une démonstration signant la première tragédie brésilienne et un sommet de folie pour les fans. Mais pour Löw, ça aurait pu être encore mieux. « J’ai revu le match, surtout de la 30e à la 70e minute. On aurait pu faire encore tellement mieux. J’étais presque frustré de voir toutes les occasions qu’on a laissées filer. »

Sadique.

