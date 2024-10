Le Bayern cartonne en Coupe d’Allemagne, les favoris tiennent leur rang

Le Bayern déterminé à reconquérir sa Pokal.

Au lendemain de l’élimination du Borussia Dortmund en 16es de finale de la Coupe d’Allemagne, le Bayern Munich n’a pas fait de cadeau pour son déplacement sur la pelouse de la MEWA Arena ce mercredi, infligeant un cinglant 0-4 au FSV Mayence 05. L’affaire était déjà pliée à la mi-temps, un but de Leroy Sané (45e+1) venant compléter le triplé d’un Jamal Musiala en feu (2e, 37e, 45e+4).

L’entraîneur Vincent Kompany avait probablement de quoi être satisfait au retour aux vestiaires, se permettant même le luxe de sortir et de préserver son triple buteur ainsi que Harry Kane avant même la reprise du jeu.

⚽️🇩🇪 Leroy Sané ajoute un troisième but avant que Jamal Musiala s'offre un triplé dans la foulée ! Le direct > https://t.co/pXI4SIbEoH#lequipeFOOT pic.twitter.com/lmnAzXobmo — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 30, 2024

Dans le reste des rencontres de la soirée, l’ensemble des favoris a tenu son rang. Opposés à des équipes de division inférieure, les pensionnaires de Bundesliga ont tous gagné par un but d’écart : le SC Fribourg a dominé le Hambourg SV à domicile (2-1) tout comme Hoffenheim face au FC Nuremberg (2-1), ainsi que le Werder Brême sur la pelouse de Paderborn (0-1). Et pendant que Darmstadt venait difficilement à bout du Dynamo Dresde dans un match plein de rebondissement et après prolongation (2-3 AP), les deux affiches restantes entre clubs de Bundesliga voyaient le Hertha Berlin et l’Eintracht Francfort s’imposer à domicile, respectivement face à Heidenheim (2-1) et le Borussia Mönchengladbach (2-1, but d’Ekitike).

