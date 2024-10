Dortmund éjecté de la Coupe d’Allemagne, Leverkusen et Leipzig en toute tranquillité

Et une, et deux, et trois défaites.

Le BvB a confirmé encore un peu plus sa mauvaise période en s’inclinant ce mardi soir à domicile face à Wolsburg (1-0) en Coupe d’Allemagne. La troupe de Nuri Şahin prend la porte dès les 16es de finale sur un but de Jonas Wind venu les enfoncer en prolongation.

Une troisième défaite de rang pour Dortmund

Après la remontada du Real Madrid (5-2), la défaite à Augsburg en championnat (2-1) à cause d’un Claude-Maurice en état de grâce, c’est donc la troisième défaite de suite pour les Jaune et Noir et le cinquième revers consécutif à l’extérieur. « Nous sommes à la traîne sur nos exigences, nous allons y travailler », a prévenu Sebastian Kehl, le directeur sportif du club.

Pas de problème en revanche pour le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig, qui ont respectivement éliminé Elversberg (D2) et Sankt-Pauli, quand Stuttgart s’est défait de Kaiserslautern, finaliste malheureux de la dernière édition.

⚽️🇩🇪 Wolfsburg trouve la solution en prolongation ! Jonas Wind ouvre le score face au Borussia Dortmund pour ce 2e tour de la Coupe d'Allemagne Le direct > https://t.co/mK0Cb23Chi#lequipeFOOT pic.twitter.com/FMv9kXIQP9 — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 29, 2024

Les jours de Nuri Şahin sont déjà comptés.

