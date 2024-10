Qui sont les deux derniers du Ballon d'Or 2024 ?

Et oui, ils jouent dans le même club.

Ils se sont mis sur leur 29e et sur leur 30e. Les deux derniers du Ballon d’Or 2024 sont connus. Mats Hummels et Artem Dovbik ont l’immense privilège d’être 29e et 30e . Pas de jaloux : aucun journaliste représentant d’un pays du top 100 du classement FIFA ne s’est départagé pour désigner qui est le meilleur entre le défenseur allemand et l’attaquant ukrainien. Heureusement pour l’ancien du Borussia Dortmund : les votes ont eu lieu avant ce week-end. Lors de la lourde défaite de la Roma ce week-end face à la Fiorentina (1-5), Mats Hummels a réalisé l’exploit de marquer contre son camp… quatre petites minutes après son entrée en jeu. Et il jouait ses premières minutes avec la Roma !

Les deux nouveaux coéquipiers, englués à la onzième place du classement de la Serie A, ont un peu de baume au cœur : ils peuvent toujours se dire qu’ils sont les derniers des meilleurs joueurs du monde de l’année 2024.

Le flop 10 en entier :

29. Artem Dovbik

29. Mats Hummels

28. Alejandro Grimaldo

27. Vitinha

26. Declan Rice

25. Cole Palmer

24. William Saliba

23. Ruben Dias

22. Antonio Rüdiger

21. Bukayo Saka

Ils restent meilleurs que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, y’a pas photo.

