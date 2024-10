Lyon-Auxerre : gros imbroglio sur un penalty sifflé en faveur de l'OL

Nouvel épisode dans la Ligue des talents !

Alors que l’Olympique lyonnais butait sur Auxerre ce dimanche après-midi, il a vu un coup du sort arriver par miracle en fin de première période : un penalty sifflé par l’arbitre principal, pour un contact de Gideon Mensah dans sa propre surface sur Georges Mikautadze. Rien n’avait été signalé dans un premier temps, puis l’arbitre a visionné la VAR avant de désigner le point de penalty. Une décision totalement incompréhensible pour le staff auxerrois, qui estime que l’arbitre avait sifflé au préalable sur une sortie de but en faveur de l’AJA.

Mais l’imbroglio ne s’arrête pas là : Auxerre conteste également le fait que le jeu a repris avant la consultation de la VAR (il s’agissait en fait d’une relance de Donovan Léon, alors que l’arbitre n’avait pas autorisé la reprise du jeu). L’AJA a ensuite souhaité poser une réserve et faire sortir les joueurs du terrain, avant de voir l’arbitre principal exclure un des adjoints de Christophe Pélissier… Au final, le penalty a bel et bien été confirmé, et Mikautadze a transformé son penalty pour mettre les siens devant à la pause.

On n’a pas fini d’entendre parler de cette affaire, de notre humble avis…

