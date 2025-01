Le Barça et l’Atlético de Madrid s’amusent en Coupe du Roi, la surprise de la compétition éliminée

Pas de magia de la Copa en Espagne ce mercredi.

Opposé au Real Betis, le FC Barcelone a signé un large succès à domicile (5-1) pour se qualifier en quarts de finale de Coupe d’Espagne. Les choses tournent rapidement dans le bon sens pour les Catalans, qui ouvrent le score après seulement trois minutes de jeu via Gavi à la suite d’un superbe mouvement collectif mené par Pedri et Dani Olmo (1-0, 2e). Un peu plus tard, le Barça offre une nouvelle séquence impressionnante : monté aux avant-postes, Jules Koundé ouvre les jambes pour laisser filer le ballon à Lamine Yamal, recevant dans la foulée un centre de ce dernier pour faire le break (2-0, 27e).

En seconde période, les Barcelonais poussent et corsent l’addition. Lamine Yamal mène en solo une contre-attaque éclair et permet à Raphinha de soigner encore un peu plus ses statistiques (3-0, 58e). Ferran Torres inscrit lui aussi un pion d’une demi-volée (4-0, 67e), tandis que Yamal se mue enfin en buteur d’une reprise du pied droit dans le dernier quart d’heure (5-0, 76e). À quelques minutes du terme de la rencontre, Vitor Roque, le flop du Barça prêté au Betis, sauve l’honneur en transformant un penalty (5-1, 84e).

Getafe qualifié à neuf contre onze

Il n’y a pas que Barcelone qui a signé un carton plein. Sur la pelouse d’Elche, l’Atlético de Madrid a aussi déroulé en s’imposant avec quatre buts d’écart (0-4). Alexander Sørloth ouvre le score d’un tir dans la surface à bout portant (0-1, 8e), avant de faire le break sur penalty (0-2, 30e). Face à un adversaire réduit à dix après l’exclusion de Nicolás Fernández (50e), Rodrigo Riquelme plie le match d’une splendide frappe à distance (0-3, 62e), avant que Julián Álvarez ne surgisse dans la surface au bon endroit au bon moment pour fixer le score final (0-4, 76e).

Dans le reste de la soirée de Copa del Rey, Leganés a pris le dessus sur Almeria (2-3). Pontevedra, l’équipe de quatrième division qui a créé la sensation en éliminant Levante, Villarreal et Majorque, a vu son aventure prendre fin en s’inclinant face à Getafe, pourtant réduit à neuf (0-1). Ce jeudi, le Real Madrid recevra le Celta Vigo en huitièmes de finale de la compétition, tandis que l’Athletic Club, tenant du titre, affronte Osasuna à San Mamés pour un duel basque.

« Il vaut mieux que je me taise » : Diego Simeone refuse de répondre sur l’affaire Olmo-Víctor