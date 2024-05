L'Atlético humilié à domicile, le Barça assure, le Real Madrid tenu en échec dans un match fou

Ça, c’est du multiplex !

Quelques dizaines de minutes seulement après une après-midi de foot anglais sans grande surprise, les clubs espagnols ont été beaucoup plus inspirés, eux. Avec 31 pions en neuf matchs, il y a eu de quoi se régaler sur les pelouses ibériques ce dimanche. On connaissait déjà six des sept qualifiés pour l’Europe la saison prochaine (le Real Madrid, le Barça, Gérone, l’Atlético, Bilbao, la Real Sociedad), ainsi que deux des trois relégués (Grenade et Almería). On sait désormais que le Real Betis sera européen lors de l’exercice à venir, et que Cadix redescendra d’un échelon.

Sørloth était inarrêtable

Le MVP du jour s’appelle incontestablement Alexander Sørloth. Malgré une équipe bis alignée par Carlo Ancelotti, le Real Madrid passait un début de soirée idéal sur la pelouse de Villarreal : 4-1 à la mi-temps, un doublé d’Arda Güler, Lucas Vásquez impliqué sur trois buts. Mais la balade ne s’est pas prolongée jusqu’au bout, puisque Sørloth a décidé de devenir tout simplement inarrêtable. Après une réalisation en première période, le Norvégien a inscrit trois buts supplémentaires en l’espace de huit minutes, à chaque fois servi par Gerard Moreno. Une performance remarquable qui a permis au sous-marin jaune de glaner un nul inespéré (4-4), mais qui s’arrête aux portes de l’Europe, puisqu’il sera huitième, peu importe ce qu’il se passe à la dernière journée. Du côté de la Catalogne, le Barça a été laissé beaucoup plus tranquille par un Rayo Vallecano qui n’avait plus rien à jouer (3-0). Robert Lewandowski a rapidement ouvert le score, et Pedri, entrée à l’heure de jeu, s’est adjugé un doublé en trois minutes. Rien à voir avec l’Atlético, qui a vécu un véritable cauchemar sur sa pelouse face à Osasuna, surpris notamment par un doublé de Raúl Garcia (1-4), ce qui contraint les gars de Diego Simeone à finir quatrièmes.

La saison de rêve se poursuit jusqu’au bout en revanche pour Gérone, qui est allé s’imposer facilement sur le terrain de Valence (1-3) et s’adjuge officiellement sa place sur le podium. Profitant du match nul de Cadix face à Las Palmas (0-0), Majorque a sauvé sa peau en Liga pour la saison prochaine, malgré un triste nul face à Almería (2-2). Enfin, dans un match qui sentait bon l’Europe, la Real Sociedad a réalisé une très belle opération sur la pelouse du Betis en s’imposant (0-2), et surtout en décrochant pour de bon sa place pour la Ligue Europa.

En espérant que la dernière journée de Liga soit aussi haletante.

Tous les résultats :

Bilbao 2-0 Séville

Buts : García (17e) et Muniain (19e) pour l’Athletic

Atlético 1-4 Osasuna

Buts : Morata (55e) pour l’Atlético // Garcia (26e et 64e), Oroz (52e) et Torro (88e) pour Osasuna

Barcelone 3-0 Vallecano

Buts : Lewandowski (3e) et Pedri (72e et 75e) pour le Barça

Real Betis 0-2 Real Sociedad

Buts : Mendez (5e) et Merino (42e) pour la Sociedad

Cadix 0-0 Las Palmas

Exclusion : Chust (74e) côté Cadix

Grenade 1-2 Celta de Vigo

Buts : Bruno Mendez (87e) pour Grenade // Larsen (61e) et Bamba (63e) pour le Celta

Majorque 2-2 Almería

Buts : Larin (29e) et Darder (83e) pour Majorque // Arribas (41e) et Langa (66e) pour Almería

Valence 1-3 Gérone

Buts : Pepelu (84e, SP) pour Valence // Sávio (32e), Dovbyk (58e) et Gasiorowski CSC (67e) pour Gérone

Villarreal 4-4 Real Madrid

Buts : Sørloth (39e, 48e, 52e et 56e) pour Villarreal // Güler (14e et 45e+2), Joselu (30e) et Vásquez (40e) pour le Real