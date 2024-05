Manchester City champion d’Angleterre, Chelsea retrouve l’Europe

Parmi les championnats du Big Five, il n’y avait plus qu’elle : la Premier League devait rendre son verdict dans la course au titre entre Manchester City et Arsenal lors de cette ultime journée ce dimanche après-midi. En ballottage favorable au coup d’envoi (deux points d’avance), les Citizens ont tué tout suspense face à West Ham après seulement 90 secondes : fraîchement élu meilleur joueur de la saison en Premier League, Phil Foden expédie un missile dans la lucarne d’Alphonse Areola. L’international français est à nouveau battu par la pépite anglaise un quart d’heure plus tard au terme d’une action collective. L’Etihad Stadium hurle de bonheur, d’autant qu’Arsenal, qui recevait Everton, bafouille son football et se fait surprendre peu avant la pause sur un coup franc d’Idrissa Gueye dévié par Declan Rice. Malgré la réduction du score de Takehiro Tomiyasu, au même moment où Kudus relance les Hammers d’une volée acrobatique, les Gunners galèrent, mais trouvent la faille en toute fin de rencontre grâce à Kai Havertz (2-1). Insuffisant toutefois, d’autant que les hommes de Pep Guardiola finissent leur travail en seconde période grâce à l’indéboulonnable Rodri (3-1), qui valide le sixième titre des Mancuniens sur les sept dernières saisons. Une véritable dictature.

LE MEILLEUR JOUEUR DE PREMIER LEAGUE FRAPPE DÉJÀ ! 🤯 Mais quelle inspiration de Foden ! 🥵#MCIWHU|#PremierLeague pic.twitter.com/NPNVdsOCSp — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 19, 2024

Klopp finit sur une bonne note, Chelsea finit fort

Distancé par City et Arsenal, Liverpool n’avait plus qu’une mission à accomplir : réussir ses adieux à Jürgen Klopp face à Wolverhampton. L’hommage d’Anfield au technicien allemand aura été sans bavure, tout comme la prestation de ses hommes qui ont fait le boulot (2-0) en première période sur des buts d’Alexis Mac Allister et Amorin Quansah. Les sourires étaient également de la partie à Stamford Bridge, Chelsea s’imposant (2-1) contre Bournemouth et conservant une précieuse sixième place (63 points) synonyme de retour en Europe après un an d’absence, au détriment de Newcastle (7e, 60 points), vainqueur de Brentford (2-4) et Manchester United (8e,60 points), victorieux à Brighton (0-2). Magpies et Red Devils auront encore une chance de retrouver l’Europe l’an prochain selon l’issue de la finale de FA Cup samedi prochain entre Manchester City et… Manchester United. Fin de saison plus douloureuse en revanche pour Aston Villa, déjà qualifié pour la C1, mais humilié à Crystal Palace (5-0).

Les scènes de liesse aux abords d’Anfield au moment de l’arrivée du bus de Liverpool, pour la dernière de Jürgen Klopp 🤩🥹#LIVWOL | #PremierLeague pic.twitter.com/tHUspKHCiA — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 19, 2024

Luton fait l’ascenseur, Sheffield United historique

Le suspense était moindre en bas de classement, puisque Sheffield United et Burnley étaient déjà condamnés à la relégation et Luton avait besoin d’un miracle pour se sauver. Miracle qui n’arrivera jamais, les Hatters prenant l’eau contre Fulham (2-4). Nottingham Forest reste ainsi en Premier League et termine même par une victoire contre Burnley (1-2). Enfin, la lanterne rouge Sheffield United conclut son exercice chaotique par une ultime défaite contre Tottenham (0-3). Avec 28 revers en 38 journées, les Blades n’ont pas battu le record de défaite sur une saison (29), mais empochent d’autres records dans l’histoire du championnat d’Angleterre : le plus grand nombre de buts concédés en une saison (104), la pire différence de buts à domicile (-38) et le plus de pions encaissés à domicile (57). Chapeau bas.

Résultats

Manchester City 3-1 West Ham

Buts : Foden (2e, 18e) et Rodri (59e) pour les Citizens // Kudus (42e) pour les Hammers

Arsenal 2-1 Everton

Buts : Tomiyasu (43e) et Havertz (89e) pour les Gunners // Gueye (40e) pour les Toffees

Liverpool 2-0 Wolverhampton

Buts : Mac Allister (34e) et Quansah (40e) pour les Reds

Expulsion : Semedo (28e) pour les Wolves

Crystal Palace 5-0 Aston Villa

Buts : Mateta (9e, 39e, 63e) et Eze (54e, 69e) pour les Eagles

Sheffield United 0-3 Tottenham

Buts : Kulusevski (14e, 65e) et Porro (60e) pour les Spurs

Chelsea 2-1 Bournemouth

Buts : Caicedo (17e) et Sterling (48e) pour les Blues // Badiashile (49e CSC) pour les Cherries

Brentford 2-4 Newcastle

Buts : Janelt (48e) et Wissa (70e) pour les Bees // Barnes (21e), Murphy (36e), Isak (38e) et Guimarães (77e) pour les Magpies

Brighton 0-2 Manchester United

Buts : Dalot (73e) et Højlund (88e) pour les Red Devils

Luton Town 2-4 Fulham

Buts : Morris (45e+1 SP) et Doughty (55e) pour les Hatters // Traoré (43e), Jiménez (45e+3, 49e) et Wilson (68e) pour les Cottagers

Burnley 1-2 Nottingham Forest

Buts : Cullen (72e) pour les Clarets // Wood (2e, 14e) pour Forest