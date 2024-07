Ancelotti évoque le futur positionnement de Kylian Mbappé

Pivot gang ou pas pivot gang, telle est la question.

Dans le podcast de John Obi Mikel, Carlo Ancelotti s’est notamment confié au sujet de son désormais nouveau joueur, Kylian Mbappé, et plus précisément de son positionnement sur le terrain, sujet de nombreuses interrogations. À gauche, à droite ou à la pointe de l’attaque ? L’entraîneur du Real Madrid a tranché pour le Kyks… ou pas.

« Je le vois jouer sur le front de l’attaque. Et le front de l’attaque est assez large. Le terrain fait 68 mètres (sic). Nos attaquants doivent couvrir ces 68 mètres. Ça peut être lui ou Vinícius Jr aussi. Si tu me demandes où Vinícius a joué cette saison, c’est difficile à dire, assure le Mister, en fin de contrat avec les Merengues en 2026. Il n’a pas joué en tant qu’ailier gauche. Je pense que la chose la plus importante pour avoir une bonne animation offensive, c’est la mobilité de nos attaquants. Parfois, Mbappé pourra jouer à gauche, parfois dans l’axe ou parfois à droite. C’est important la mobilité et surtout la créativité de nos joueurs offensifs en fonction d’où est le ballon. »

The Don himself @MrAncelotti sits down with the @obionepodcast to outline his masterplan for his shiny new toy at @realmadrid.

— The Obi One Podcast (@obionepodcast) July 25, 2024