La presse espagnole s'enflamme sur le triplé de Kylian Mbappé

Tous à genoux devant Kylian.

Au lendemain du triplé de Kylian Mbappé, permettant au Real Madrid de se qualifier confortablement pour les huitièmes de finale de Ligue des champions (3-0, 6-3 au score cumulé), la presse espagnole s’enflamme pour l’attaquant français. À commencer par la une de Marca, qui titre un « Magnifique ! » pour résumer la performance d’un « Mbappé qui est désormais Mbappé ».

« Sa première grande soirée », pour le journal madrilène, qui souligne l’implication du Français, qui sur sa deuxième réalisation a inscrit le 1100e but du Real en Ligue des champions et le 100e sur la saison en cours. Même son de cloche pour AS : « Un genio y un campeón » (un génie et un champion) occupe la une de l’autre journal madrilène, qui nomme « L’empereur Mbappé » dans son compte-rendu du match, nommé sobrement : « Il est le champion, il est Mbappé. »

« Le plus intelligent de la classe »

Une performance avec un P majuscule pour Mbappé, jusqu’à s’attirer les louanges de l’un des journaux de Barcelone. Bon joueur, la Vanguardia titre « Mbappé détruit Manchester City », jusqu’à utiliser le terme « massacrer » dans son article, pour décrire « la soirée stellaire » de l’ex-Parisien, « le plus intelligent de la classe » ce mercredi soir.

Ce n’est pas pour autant que toute la Catalogne se range derrière la perf’ XXL du Kyk’s. La palme de la mauvaise foi est attribuée ce jeudi à l’Esportiu, qui dans sa une dédiée au duo défensif blaugrana Pau Cubarsí-Iñigo Martínez et ses alternatives, n’attribue qu’un minuscule emplacement à la victoire madrilène en C1, en pointant un « City qui vient de s’effondrer », qui « n’a pas pu freiner Mbappé ». Plutôt accuser le perdant que de louer le rival.

Même ambiance à Sport, qui préfère honorer dans sa une le talent de Cubarsí, récompensé à la fête de l’e-sport catalan. Le sens des priorités. « City à la rue », mentionne le journal barcelonais dans son pied de page, en ne prenant même pas la peine de citer le nom de Mbappé.

Le moins pire des mauvais joueurs ce jeudi s’appelle Mundo Deportivo, qui juste au-dessus de son interview exclusive avec Lamine Yamal mentionne un Mbappé qui « écrase » et « termine un City très fragile. »

Kylian a presque convaincu toute l’Espagne d’être redevenu le joueur du moment. C’est à vous d’en juger désormais !

Kylian Mbappé heureux d'avoir fait sourire Zinédine Zidane