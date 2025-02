Lamine Yamal calme tout le monde sur l’arbitrage en Liga

La jeunesse sait se montrer sage.

Interviewé ce mercredi par Mundo Deportivo, Lamine Yamal est longuement revenu sur la période compliquée que vit l’arbitrage espagnol en Liga cette saison. Alors que son Barça vient de repasser leader après sa victoire lundi soir face au Rayo Vallecano (1-0), avec une nouvelle polémique d’un but visiteur signalé hors jeu par la VAR, l’attaquant de 17 ans a tenu à calmer le jeu dans des propos qui s’opposent soigneusement à ceux des rivaux madrilènes, qui parlent sans relâche de supposé complot contre eux.

« Le travail d’arbitre est très difficile. Au final, si vous sifflez pour une équipe, l’autre équipe va se plaindre. Et si personne ne se plaint, une autre équipe qui ne joue pas va se plaindre. C’est un travail très difficile parce qu’il y aura toujours quelqu’un qui se plaindra », a commenté Yamal depuis le centre d’entraînement du FC Barcelone. Et d’ajouter un « Nous sommes très heureux », bienvenu pour enquiquiner encore plus ses homologues madrilènes. Le timing, le discours : l’équipe de communication des Blaugranas a bien transmis le message par l’intermédiaire de sa pépite.

« Le Barça, Madrid et l’Atlético ne peuvent pas se plaindre des arbitres »

Pour aller encore plus loin dans la réflexion, Yamal estime que les cadors de Liga, dont fait partie le Barça, sont mal placés pour se plaindre d’un éventuel acharnement venu des arbitres. « Je pense que nous ne pouvons pas nous plaindre, Madrid, le Barça et l’Atlético. Je pense que les arbitres essaient de faire de leur mieux. On ne parle pas autant de matchs comme ceux contre Alavés et Leganés, et il y a peut-être des actions plus controversées. Mais les arbitres essaient de faire de leur mieux », a-t-il martelé dans un discours où rien n’est vraiment laissé au hasard.

❗️ Lamine Yamal, en exclusiva para @mundodeportivo 💬 "El penalti a Iñigo es clarísimo, últimamente se pone en duda casi todo. El trabajo de árbitro es muy difícil" 💬 "Barça, Madrid y Atlético no nos podemos quejar" El avance de la entrevista, aquí ⤵️https://t.co/zZm0fclSzg pic.twitter.com/YRMVrQcb2c — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 18, 2025

Plus qu’à attendre le communiqué de 4 pages du Real Madrid en réponse à cet interview.

