L’arbitre d’Osasuna-Real Madrid n’arbitrera pas ce week-end en Liga

Sanction immédiate.

L’arbitre du polémique Osasuna-Real Madrid José Luis Munuera Montero n’arbitrera pas ce week-end en Liga. Relevo apprend que le comité des arbitres (CTA) de la fédération espagnole a pris la décision de ne pas le désigner sur les rencontres de la 25e journée de Liga.

Il ne s’agirait pas là d’une sanction, mais très probablement une sorte de protection étant donné le bruit provoqué par le carton rouge distribué à Jude Bellingham et le cyberharcèlement auquel il a dû faire face par la suite. Pourtant, Montero aurait bien dû officier ce week-end. Selon son calendrier perso, il est désigné au terrain les journées paires, et le plus souvent à la VAR lors des journées impaires.

Avant City-Real, Ancelotti en remet une couche sur l’arbitrage

Cette décision ne change pas le discours madrilène. À la veille du match retour contre Manchester City, en barrages de C1, Carlo Ancelotti ne décolère pas quant au supposé complot que subirait le Real Madrid concernant l’arbitrage. « La VAR a enlevé beaucoup trop de responsabilités à l’arbitre central. C’est un système un peu dangereux. Souvent, l’objectif est d’enlever tout le naturel du football pour le bien de l’image. Il y a des contacts qui font partie du jeu », estime le coach madrilène, présent ce mardi en conférence de presse.

Peut-être se réjouira-t-il de la mise à l’écart temporaire de Montero.

