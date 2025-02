Le Real Madrid conteste le carton rouge de Bellingham

Un mot qui fait toute la différence.

« Fuck You » ou « Fuck Off » ? C’est le débat qui anime l’Espagne depuis samedi soir et l’expulsion de Jude Bellingham lors du match nul du Real Madrid à Osasuna (1-1). Si l’arbitre de la rencontre, José Luis Munuera Montero, a estimé que l’international anglais l’a insulté, ce dernier s’est défendu en zone mixte après la rencontre : « Il est clair que l’arbitre a fait une erreur et qu’il y a eu une mauvaise communication. Je visualise très bien l’incident, j’ai aussi vu la vidéo, et elle ne correspond pas au rapport. J’espère que les images seront examinées et que l’on constatera qu’elles ne correspondent pas au rapport. »

En conférence de presse, Carlo Ancelotti, qui maîtrise les langues comme personne, a lui aussi pris la défense de son protégé : « Je pense qu’il n’a pas bien compris l’anglais. Il a dit “fuck off”, il n’a pas dit “fuck you”. » Et à en croire le Real Madrid qui a fait appel du carton rouge, les images prouvent bien la version de Jude Bellingham.

Après, si les Espagnols parlent aussi bien anglais que les Français, on peut comprendre l’incompréhension de l’arbitre.

