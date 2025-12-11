S’abonner au mag
Les joueurs du Real Madrid ne lâchent pas Xabi Alonso

Les joueurs du Real Madrid ne lâchent pas Xabi Alonso

Du Xabi pour l’hiver ?

Battus ce mercredi à domicile face à Manchester City (1-2) en Ligue des champions, les Merengues ne se rassurent pas après leur revers en championnat contre le Celta de Vigo. Cette situation  fragilise la position de l’entraîneur Xabi Alonso, qui peine à trouver la formule après seulement deux victoires sur les huit dernières rencontres.

Dès la fin de la rencontre, les joueurs madrilènes se sont rangés derrière leur entraîneur. « C’est normal que ça parle, mais nous, on est focus sur l’idée de gagner, a témoigné Thibaut Courtois en zone mixte. On est avec notre entraîneur, on s’est battus jusqu’à la dernière minute, l’état d’esprit de l’équipe est bon. »

Le Supercoupe d’Espagne comme dernier test

Des propos repris par Rodrygo, buteur du soir après 32 rencontres sans marquer sous le maillot blanc. « C’est une période difficile pour les joueurs et pour tout le monde, et je voulais montrer que nous soutenons notre entraîneur. » « Nous irons avec Xabi Alonso jusqu’à la mort », a de son côté déclaré Raúl Asencio.

Selon le journal AS, le board madrilène réfléchit à donner un sursis à son entraîneur. Ça n’est pas lors du déplacement à Alavés ce week-end ou du match de Coupe du Roi contre l’équipe amateur de Talavera que le coach espagnol sera jugé, mais plutôt sur les résultats de la Supercoupe d’Espagne début janvier.

D’ici là, le Real aura recruté Mohamed Salah.

Les notes de Real Madrid-Manchester City

