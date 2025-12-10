Doué remplaçant avec le PSG, tout comme Mbappé avec le Real

Pas de surprise dans la compo de Paris.

Opposé à Bilbao ce mercredi soir, le PSG est forcé de composer une nouvelle fois sans Ousmane Dembélé, malade et donc une nouvelle fois pallié par Senny Mayulu sur le front de l’attaque parisienne. Comme une suite logique à l’épisode Zabarnyi-Safonov, l’Ukrainien est encore remplaçant au profit de Marquinhos quand le Russe prendra bien place dans les buts. De retour dans le groupe après un gros mois d’absence, Désiré Doué commencera sur le banc.

Mbappé bien remplaçant avec le Real

Pas de surprise également à Madrid, où Kylian Mbappé commencera bien sur le banc lors du choc à domicile contre Manchester City. Amoindri par une douleur au genou, le capitaine de l’équipe de France a été préservé par Xabi Alonso avant de potentiellement entrer en jeu. Il est remplacé poste pour poste par Gonzalo Garcia.

