Les 32 clubs déjà qualifiés pour la Ligue des champions

Derniers réglages avant les boules.

Les barrages de la Ligue des champions se terminent ce mercredi soir pour distribuer les quatre derniers tickets pour la phase de ligue, dont le tirage au sort aura lieu jeudi à 18 heures.

L’Angleterre, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et la France représentés par 22 clubs

Ils sont donc 32 à avoir déjà réservé leur place parmi ce gratin, avec beaucoup d’habitués et quelques petits nouveaux. Cette saison, il y aura seulement trois clubs français (le PSG, l’OM et Monaco) contre quatre l’année dernière, quand l’Angleterre aura six représentants (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Newcastle, Tottenham), cinq pour l’Espagne (Real Madrid, Barça, Athletic Club, Villarreal, Atlético de Madrid) et quatre pour l’Italie (Inter, Naples, Juventus, Atalanta) comme pour l’Allemagne (Bayern Munich, Dortmund, Eintracht Francfort, Bayer Leverkusen).

À noter la présence des Chypriotes de Paphos, de l’Union saint-gilloise, du Kaïrat Almaty qui promet de longs déplacements au Kazakhstan et du FK Bodø/Glimt. On connaît la chanson pour la deuxième édition de cette nouvelle formule : chaque club affrontera deux équipes de chaque chapeau, ce qui promet des chocs et des calendriers très aléatoires. Pour les derniers billets, cela se jouera entre Qarabağ et Ferencváros, Copenhague et Bâle, Benfica et Fenerbahçe, et le Club Bruges et les Rangers.

Les 32 clubs qualifiés pour la phase de ligue :

PSG

OM

Monaco

Liverpool

Arsenal

Manchester City

Chelsea

Newcastle

Tottenham

FC Barcelone

Real Madrid

Atlético de Madrid

Athletic Club

Villarreal

Bayern Munich

Bayer Leverkusen

Eintracht Francfort

Borussia Dortmund

Naples

Inter

Juventus

Atalanta

PSV

Ajax

Union saint-gilloise

Paphos

Kaïrat Almaty

Bodø/Glimt

Olympiakos

Sporting

Galatasaray

Slavia Prague

