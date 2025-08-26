S’abonner au mag
Sur quelle chaîne ? À quelle heure ? Toutes les informations sur le tirage au sort de la Ligue des champions

Sur quelle chaîne ? À quelle heure ? Toutes les informations sur le tirage au sort de la Ligue des champions

Elle est bientôt de retour.

Près de trois mois après avoir atomisé l’Inter en finale de Ligue des champions (5-0) pour s’offrir la première Ligue des champions de son histoire, le Paris Saint-Germain va déjà remettre son trophée en jeu. Comme la saison passée, la compétition revient avec son format nouvelle génération : une poule unique de 36 équipes, pensée pour offrir plus de matchs… et plus de soirées canapé.

Le PSG chapeau 1, l’OM chapeau 3

Le tirage au sort de cette phase de Ligue des champions se tiendra ce jeudi 28 août à 18 heures, au Grimaldi Forum de Monaco, et sera diffusé sur Canal+ ainsi que sur le site de l’UEFA. Un rendez-vous qui fixera le calendrier européen du PSG, de l’OM et de l’AS Monaco, en espérant un tirage abordable pour les clubs français et la même réussite que l’année dernière.

Tout juste sacré après sa victoire aux tirs au but contre Tottenham à Udine (2-2, 4-3 TAB) lors de la Supercoupe d’Europe, Paris figurera dans le chapeau 1 aux côtés des poids lourds habituels : Manchester City, Liverpool, Chelsea, Real Madrid, le Barça, l’Inter, le Bayern et Dortmund. L’OM héritera du chapeau 3, tandis que Monaco devra patienter pour savoir s’il sera placé dans le 3 ou dans le 4, selon les derniers qualifiés du tour préliminaire qui auront lieu ce mercredi. Des chapeaux qui n’ont plus vraiment d’importance avec cette nouvelle formule, puisque chaque club doit affronter deux équipes de chaque « pot ».

Prêt, feu, go.

