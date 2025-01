Clubs français en C1 : une euphorie à prolonger

C’est presque un crève-cœur : tous deux auteurs d’une belle « phase régulière » de Ligue des champions, l’AS Monaco (17e, 13 points, avec 4 succès dont celui face au Barça) et le Stade brestois (18e, avec le même nombre d’unités et de victoires dont l’une face au PSV) auront chacun pour adversaire en barrages Benfica ou… le Paris Saint-Germain, qui boucle ce mini-championnat à la 15e position, après une campagne très chaotique. Deux lectures, forcément : l’assurance d’avoir au moins deux clubs français en huitièmes – le LOSC, 7e avec 5 victoires dont le Real et l’Atlético, tient d’ores et déjà son coupon dans le top 16 –, mais aussi le regret d’observer nos représentants se télescoper dans cette drôle de nouvelle tambouille.

Aller titiller le Big Four

Car cette remarquable première phase, à l’issue de laquelle toutes les équipes bleu blanc rouge sont encore en course – l’Angleterre l’a fait aussi, au contraire de l’Italie, l’Allemagne ou l’Espagne –, ne doit pas être une fin en soi. « Quatre clubs français en phase finale de Ligue des champions avec plus de 50% de victoires dans la phase de poules, c’est historique, s’enorgueillissait évidemment le président de la LFP Vincent Labrune, ce jeudi matin auprès de RMC Sport. C’est le fruit d’un travail de fond et d’une vision mise en place il y a déjà plusieurs années, celle d’accompagner les principaux clubs français en leur donnant les moyens d’être performants en Coupe d’Europe, et par effet locomotive tirer l’ensemble de la Ligue 1 vers le haut. » Les jolis revenus engendrés par chacun de ces clubs pour ces performances peuvent ainsi augurer de beaux lendemains. Ne nous enflammons pas pour autant : le plus dur – et peut-être le plus important – arrive et le constat pourra être complètement différent au printemps. Souvenons-nous que l’Hexagone, 67,379 points au coefficient UEFA, se rêve en gros pays du Vieux Continent, alors que ses accomplissements en phase à élimination directe sont sporadiques et qu’un gouffre le sépare actuellement du Big Four, fermé par l’Allemagne (80,660 unités).

Mais souvenons-nous aussi de l’historique Final Eight de 2020 – l’OL en transe jusqu’en demies après avoir plié la Juve et City, alors que Paris se hissait en finale – ou des régulières épopées de nos formations en C3 et C4 comme, la saison passée, celles de l’OM jusqu’au dernier carré de Ligue Europa ou de Lille jusqu’en quarts de la plus petite Coupe d’Europe. Lors de leur dernière représentation en C1, il y a trois ans, les Dogues avaient survolé leur poule, avant de tomber à Stamford Bridge au tour suivant ; preuve que leur performance 2024-2025 n’est – pour le moment – pas si hors du commun. Pour le club de la capitale, accéder à ces huitièmes de finale – ce qui reste hypothétique – n’est, de toute façon, même pas le minimum. Concernant Monaco, l’ADN européen du club (demies en 1998 en sortant Manchester United, finale en 2004 avec les évictions du Real et de Chelsea, quarts en 2015 avec le scalp d’Arsenal, demies en 2017 avec City et Dortmund au tableau de chasse) doit nourrir son ambition. On le sait : le football tricolore est capable de belles choses au-delà de ses frontières. Mais ne le fait que trop rarement.

