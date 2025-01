Le Stade brestois déçu d’affronter le PSG en barrages de Ligue des champions

Un tirage au goût amer pour le SB29.

Les dés ont été jetés ce vendredi pour Brest. Les Bretons joueront le PSG en barrages de Ligue des champions, les 11 et 18 février prochain. Ce tirage n’enchante pas du tout Eric Roy : « On est déçus de jouer une équipe du championnat de France, que ce soit Paris, Monaco ou Lille. On aurait préféré jouer une équipe étrangère, c’est ce qui fait le charme d’une Coupe d’Europe. Mais ce sera un magnifique challenge pour nous », a déclaré le coach brestois en conférence de presse, à deux jours de recevoir justement les Parisiens en championnat.

La déception laisse place à l’acceptation

D’autant plus que Brest recevra d’abord à Roudourou, avant de se déplacer au Parc des Princes. Interrogé par Canal+ juste après le tirage, le directeur sportif du club Grégory Lorenzi avait lui aussi l’air assez mécontent du tirage, s’efforçant d’avoir un discours positif. « C’est un exploit pour nous d’être là aujourd’hui. Le PSG, on les connaît. On aurait préféré jouer contre Benfica, mais on ne peut pas se permettre de dire qu’on aurait aimé un autre tirage. Il y aura (au minimum, NDLR) deux clubs français qualifiés pour les huitièmes (avec Lille, déjà qualifié, NDLR), donc c’est bien pour le championnat de France. »

Au même titre que tous ses supporters, Grégory Lorenzi ne le cache pas, il aurait préféré accueillir et visiter un club étranger à l’occasion de ce rendez-vous historique pour Brest. « On est déçus de ne pas connaître une autre ville européenne, c’est la magie de la Coupe d’Europe. Mais il faut l’accepter. » Si la supériorité inégalée du PSG ne fait pas question en Ligue 1, cette double confrontation permettra au moins de mesurer jusqu’où le Stade brestois peut s’accrocher.

On a déjà hâte d’y être !

