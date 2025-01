Le conseil de Wayne Rooney à Marcus Rashford

It’s time to gooooo (version United) !

Dans l’émission The Overlap diffusée ce jeudi et présentée par son ex-coéquipier Gary Neville, Wayne Rooney est revenu sur la situation délicate de Marcus Rashford à Manchester United. En froid avec son coach et enclin à un départ, l’attaquant des Red Devils fait décidément beaucoup parler en Angleterre. Et ça n’a pas échappé à l’ancienne star du foot anglais.

« Je lui ai dit de quitter le club parce que quoi qu’il se passe dans sa vie ou à Manchester United, il n’est plus le même. C’est vraiment triste », estime Rooney. Pour le meilleur buteur de l’histoire de MU, ça ne fait aucun doute : Rashford doit lever les voiles et partir de son club formateur, où il a déjà passé sept saisons pour 426 matchs disputés et 138 buts marqués.

Un sentiment très certainement partagé par l’intéressé, qui aimerait trouver une porte de sortie au plus vite. Si un départ dès cet hiver s’annonce quasiment impossible, les six prochains mois risquent d’être très longs pour Rashford. D’autant plus qu’il est sous contrat avec son club de toujours jusqu’en 2028, et que ce dernier devra s’entendre avec un autre avant d’envisager une vente.

Au pire, Ruben Amorim peut toujours compter sur son entraîneur des gardiens de 63 ans.

Que promet la dernière journée de Ligue Europa ?