Que promet la dernière journée de Ligue Europa ?

Les galériens de la Premier League visent le top 8

Quand on est largué en championnat, le mieux reste toujours de viser les coupes pour éviter la saison blanche. Respectivement douzième et quinzième de Premier League, Manchester United et Tottenham l’ont bien compris et ont décidé de faire tapis sur la Ligue Europa où ils se classent quatrième et sixième. Les Red Devils se déplacent en Roumanie sur la pelouse du FCSB, tandis que les Spurs reçoivent Elfsborg pour la dernière journée. Provisoirement qualifiés directement pour les huitièmes, les clubs anglais font figure d’épouvantails dans la compétition. Heureusement, on sait que le trophée ne sera pas pour Tottenham.

Nice peut terminer dernier

Qui a dit que la saison européenne de l’OGC Nice était terminée ? Malgré une élimination déjà actée, les supporters ont encore une raison de vibrer ce jeudi soir : terminer 36e et bon dernier de la phase de ligue de C3. Pour réussir cet exploit – on pèse nos mots –, le destin n’est pas entre les mains des joueurs de Franck Haise. Il va déjà falloir faire le maximum en assurant une sixième défaite en huit matchs, cette fois face au FK Bodø/Glimt, dixième du classement général, à domicile. Une fois ce nouveau revers encaissé, il faudra regarder son téléphone pour zyeuter le score entre le Dynamo Kiev et Rigas. La différence de buts ne suffira pas, donc il faut compter sur une victoire des Ukrainiens afin de récupérer le bonnet d’âne au buzzer.

Portugais et Néerlandais en danger

Que les Indices UEFix se rassurent, la France ne sera pas trop affectée par la contre-performance du Gym. Déjà parce que Lyon peut assurer une place dans le top 8 en cas de victoire à la maison contre Ludogorets, que les quatre clubs français en Ligue des champions seront au rendez-vous en février, mais aussi parce que les représentants des Pays-Bas et du Portugal sont en difficulté. Avant la dernière journée de Ligue Europa, Porto, qui était pourtant le principal favori des prédictions Opta, Twente et Braga sont provisoirement éliminés. L’AZ Alkmaar, quatorzième, et l’Ajax Amsterdam, seizième, devraient être barragistes. Pour la première de Martin Anselmi sur le banc du FC Porto, une victoire sur la pelouse du Maccabi Tel Aviv ferait entrevoir les barrages et permettrait de sauver l’honneur du Portugal.

L’AS Roma trop confiante ?

Finaliste de la dernière Ligue des champions avec Dortmund, Mats Hummels a garni les rangs de l’AS Roma pour apporter son expérience du haut niveau. Son ambition aussi, puisqu’il veut que son équipe remporte la C3 : « Je pense que nous avons une bonne équipe. Je suis optimiste quant à ce que je vois. Cette équipe a des joueurs qui peuvent jouer n’importe où, dans n’importe quel club du monde. Si je dis que je nous vois finir devant la Lazio ou gagner la Ligue Europa, c’est parce que j’y crois. » Pour l’heure, les Biancocelesti caracolent en tête du classement pendant que les Giallorossi ne sont même pas assurés d’être en barrages : 21es avant la réception de l’Eintracht Francfort.

Ayoub El Kaabi passe au niveau supérieur

Le match entre l’Olympiakos et Qarabağ semble dépourvu de tout intérêt, mais détrompez-vous. En accueillant le 34e de la phase de ligue, l’Olympiakos, douzième à deux points du top 8, a encore des chances de qualification directe. Leurs concurrents ont des matchs plus risqués (contre Manchester United, l’Ajax, l’Athletic Club et… Nice) et, surtout, ne comptent pas Ayoub El Kaabi dans leur effectif. Meilleur buteur de C4 la saison dernière, il a passé le cap sans problème pour être actuellement en tête du classement en C3, qu’il partage avec quatre joueurs. Alors que son équipe n’a marqué que six petits buts depuis le début de la compétition, l’international marocain a trouvé cinq fois le chemin des filets ! On se risque au pronostic, il en ajoute deux de plus ce jeudi soir et l’Olympiakos se qualifie au goal-average.

Et la Ligue Conférence dans tout ça ?

Avec 9 matchs chaque mardi, autant les mercredis et 36 chaque jeudi, les téléspectateurs ont abandonné la Ligue Conférence. Qu’ils se rassurent, il n’y aura aucune rencontre de C4 ce jeudi. Car, on a tous raté l’information, mais la phase de ligue est terminée… depuis décembre. Six journées ont suffi à Chelsea pour terminer en tête sans la moindre défaite et coller 26 buts, au Real Betis pour plafonner à la quinzième place et au FC Larne, premier représentant nord-irlandais, pour signer une victoire de prestige contre La Gantoise. Les Belges affronteront justement les Sévillans dans le choc des barrages qui, oui, ont déjà été tirés depuis belle lurette. Autre particularité qui fait tout le charme de la compétition : Paphos et Omonia, deux clubs chypriotes, vont se retrouver pour une place en huitièmes.

Quand Dembélé va, Paris va