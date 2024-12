Les affiches de barrages de Ligue Conférence sont connues

Une raison de plus d’attendre patiemment 2025.

Les tirages des barrages de Ligue Conférence sont tombés et offrent une occasion rêvée de réviser sa géographie. De quoi intéresser les supporters français, puisqu’aucun club de notre championnat n’y participera. La grosse affiche à suivre opposera La Gantoise au Real Betis.

Les autres matchs vous prodigueront une excitation inévitable : derby du saumon entre les Norvégiens de Molde et les Irlandais de Shamrock Rovers, des duels des extrêmes entre les Islandais du Víkingur Reykjavik et les Grecs du Panathinaïkos, des baston d’ex-Yougoslavie entre les Bosniens de Borac Banja Luka et les Slovènes d’Olimpija (SLO), une salade de voyelles entre Bačka Topola et Jagiellonia Białystok, un sommet germano danois entre Copenhague et Heidenheim, et un carpaccio de club chypriotes : Omonoia-Paphos d’un côté et l’APOEL qui ira en Slovénie du côté de Celje. Pour tout ça : rendez-vous en février.

Dommage que les noms propres ne soient pas autorisés au Scrabble, sinon Mamie aurait raccroché les crampons.

