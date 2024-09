Cole Palmer et Wesley Fofana privés de Coupe d’Europe avec Chelsea

Belle récompense de Chelsea pour son unique joueur nommé au Ballon d’or.

Au lancement d’une saison éprouvante, où le club est aligné sur pas moins de cinq tableaux, Chelsea a décidé de prendre ses précautions. Malade depuis plus d’une semaine, et privé de Ligue des nations avec l’Angleterre, Cole Palmer n’est pas retenu dans la liste pour participer à la phase de classement de la Ligue Conférence. Une mise à l’écart liée à l’apparition surprise de la Coupe du monde des clubs, selon les explications de Fabrizio Romano.

La réforme de la compétition, calquée sur l’ancien format de la Coupe du monde (phase de poules puis éliminations directes), oblige les clubs à jouer jusqu’en juillet 2025, et donc à s’organiser sur la durée. En plus de Cole Palmer, le défenseur français Wesley Fofana et le milieu défensif belge Roméo Lavia sont également laissés de côté.

🌍🏆 The teams in the new 2025 Club World Cup.

Are you interested in watching it? 🤔 pic.twitter.com/nCfrWFrqNN

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) September 5, 2024