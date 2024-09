Trois forfaits à déplorer pour l’Angleterre

AT le Mercredi 04 Septembre à 11:02 Article modifié le Mercredi 04 Septembre à 11:22

Three Lions et trois joueurs sur le flanc.

Ce mardi, la Fédération anglaise a annoncé les forfaits de Phil Foden, Ollie Watkins et Cole Palmer pour le rassemblement de septembre, qui verra l’Angleterre se frotter à l’Irlande et à la Finlande en Ligue des nations. Le Citizen est malade, après avoir manqué les deux premières journées de championnat, alors que ses deux compères souffrent d’une petite blessure et ont pu rejoindre leurs clubs respectifs.

Pour autant, la fédération a indiqué qu’« aucun autre ajout n’est prévu pour le moment » pour pallier ces absences dans le secteur offensif. À noter que pour les vice-champions d’Europe, ce sera la première sur le banc de l’intérimaire Lee Carsley, entraîneur… irlandais des Anglais, pour assurer l’intérim en attendant de trouver un successeur à Gareth Southgate.

Ireland’s call.

