Pas loin de la cour de récré.

C’est de notoriété publique depuis plusieurs mois : Nasser Al-Khelaïfi et John Textor ne sont pas les meilleurs amis du monde. Les deux dirigeants, qui avaient des avis différents lors de la crise des droits télés, ont en réalité échangé plusieurs textos salés il y a quelques mois, comme le révèle un article du journal L’Équipe. Plus qu’un SMS, Al-Khelaïfi a même fait parvenir une lettre à Textor en juillet dernier, signée par Victoriano Melero, directeur général du PSG, où d’éventuelles poursuites sont mentionnées, à la suite d’une interview donnée par Textor à un média brésilien. « Vous affirmez faussement que le PSG a « un modèle de dépenses effrénées et sans restriction » alors que vous semblez ignorer le fait que votre propre club a eu des problèmes importants avec l’UEFA et la DNCG sous votre direction. Nous ne perdrons plus de temps à décortiquer les failles et les contradictions de vos attaques sauvages contre le PSG », était-il écrit.

Des punchlines interposées

Quelques jours plus tôt, alors que le dossier brûlant des droits télés étaient sur la table, NAK avait quelque peu craqué vis-à-vis de son homologue, dans un SMS : « Je ne te parlerai plus jamais et je ne veux plus te voir. Apprends à diriger un club et des médias, c’est la dernière fois que je te laissais me parler. » Ce à quoi Textor avait répondu : « Je suis à l’aise avec ta décision. Tu dis tout le temps que tu sauves tout le monde, ce qui n’est qu’un comportement mégalomane. Le manque de parité dans notre Championnat détruit l’attractivité de la ligue. […] Penses-tu que les insertions pub du PSG, au cours d’un match de l’OL (sur beIN), sont appropriées ? » Enfin, le quotidien révèle que les ultimes échanges entre les deux s’étaient conclus avec d’autres paroles salées de la part du président du PSG, qui avait lancé : « Tu ne comprends rien au football et je gaspille mon temps à te parler. Tu perdras partout où tu iras. »

Et devinez quoi ? PSG-Lyon, c’est… ce dimanche soir.

