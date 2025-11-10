OL-PSG : un but parisien litigieux, mais pas d'erreur manifeste

Quand est-ce que ça s’arrête ?

La Ligue 1 voulait se créer une histoire, mais les polémiques liées à l’arbitrage commencent à être trop nombreuses après seulement douze journée de championnat. Le choc entre l’OL et le PSG (2-3), dimanche soir, n’y a pas échappé et les tensions ont pris le pas sur le spectacle.

Un but parisien aurait pu être refusé

Au-delà du carton rouge de Nicolás Tagliafico en fin de match, tout à fait logique, c’est davantage la main d’Illya Zabarnyi non sifflée, le but du 1-2 de Khvicha Kvaratskhelia après un contact entre Vitinha et Tanner Tessmann et le duel entre Lee Kang-In et le défenseur argentin n’ayant pas abouti sur un penalty, qui ont davantage heurté les esprits lyonnais. Pourtant, la Direction de l’arbitrage assure n’avoir constaté aucune erreur manifeste, d’après L’Équipe.

Seule la deuxième action aurait pu être jugée différemment selon l’instance. « Il s’agit d’une situation très complexe sur laquelle la Direction de l’arbitrage n’a pas pu déterminer une position unanime à 100 %. Car le ballon est touché par Vitinha après un contact derrière le genou de la jambe d’appui de Tessmann. Ce contact impacte sa capacité à garder la maîtrise du ballon. C’est pourquoi on irait prioritairement vers une faute à la récupération et un but refusé. Mais on est en zone grise, raison pour laquelle la décision du VAR de ne pas interpeller l’arbitre central peut se comprendre », a préféré temporiser Amaury Delerue.

C’est ce qu’on appelle, botter en touche.

