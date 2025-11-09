S’abonner au mag
  • France
  • Olympique lyonnais

Alexandre Lacazette peste contre l’arbitrage d’OL-PSG

JD
Alexandre Lacazette peste contre l’arbitrage d’OL-PSG

De Lacasoin à Lacaseum.

Depuis l’Arabie saoudite où il s’éclate désormais du côté de Neom, Alexandre Lacazette n’a pas perdu de vue son cher Olympique lyonnais. Visiblement, on capte Ligue1+ au milieu du désert puisque le Général semble avoir passé son dimanche soir devant le « Match des lumières ». S’il n’a pas protesté contre cette nouvelle appellation marketing douteuse, c’est en revanche l’arbitrage qui l’a fait sortir de ses gonds.

« Bravo l’OL, pas facile à 11 contre 12 », a posté l’attaquant sur XanciennementTwitter. Visiblement agacé, Lacazette n’a semble-t-il pas digéré la main de Zabarnyi qui aurait pu offrir un penalty aux Gones, ni le but de Kvarasthelia, lequel aurait pu être refusé pour une faute de Vitinha au départ de l’action.

En tout cas, un tel niveau de clubisme chez un professionnel, ça force le respect.

Revivez la victoire du PSG à Lyon (2-3)

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Dans quel camp êtes-vous ?

Orelsan
Mbappé
Fin Dans 14h
134
128
23
Revivez la victoire du PSG à Lyon (2-3)
Revivez la victoire du PSG à Lyon (2-3)

Revivez la victoire du PSG à Lyon (2-3)

Revivez la victoire du PSG à Lyon (2-3)
30
Revivez Manchester City-Liverpool (3-0)
Revivez Manchester City-Liverpool (3-0)

Revivez Manchester City-Liverpool (3-0)

Revivez Manchester City-Liverpool (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!