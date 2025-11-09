Alexandre Lacazette peste contre l’arbitrage d’OL-PSG

De Lacasoin à Lacaseum.

Depuis l’Arabie saoudite où il s’éclate désormais du côté de Neom, Alexandre Lacazette n’a pas perdu de vue son cher Olympique lyonnais. Visiblement, on capte Ligue1+ au milieu du désert puisque le Général semble avoir passé son dimanche soir devant le « Match des lumières ». S’il n’a pas protesté contre cette nouvelle appellation marketing douteuse, c’est en revanche l’arbitrage qui l’a fait sortir de ses gonds.

Bravo @OL Pas facile à 11 vs 12 ❤️💙 — Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) November 9, 2025

« Bravo l’OL, pas facile à 11 contre 12 », a posté l’attaquant sur XanciennementTwitter. Visiblement agacé, Lacazette n’a semble-t-il pas digéré la main de Zabarnyi qui aurait pu offrir un penalty aux Gones, ni le but de Kvarasthelia, lequel aurait pu être refusé pour une faute de Vitinha au départ de l’action.

En tout cas, un tel niveau de clubisme chez un professionnel, ça force le respect.

