Une légende de Lyon officiellement à Neom

Il ne manquait plus que l’officialisation.

Et elle a eu lieu ce mardi 1er juillet 2025, par l’intermédiaire du compte X de son nouveau club : après une riche carrière passée en Europe et de nombreuses défenses ravagées, Alexandre Lacazette a signé son contrat pour devenir un nouveau joueur de Neom (Arabie saoudite).

From the cradle of heritage in Lyon to the frontier of the future at NEOM S.C. 🌟 ​

Sharpshooter @LacazetteAlex has arrived. ✔️ ​#NEOMSportsClub pic.twitter.com/XkRQh6WcQV

— نادي نيوم الرياضي (@NEOMSportsClub) July 1, 2025