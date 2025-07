L’OL pourrait se délester d’un gros salaire

Un départ crève-cœur pour tous les détracteurs de l’Olympique lyonnais.

Jordan Veretout aurait trouvé un accord avec le club qatari d’Al-Arabi, selon RMC Sport. Auteur d’une saison oubliable à Lyon, le milieu de terrain et ses 3,60 millions d’euros de salaire annuel estimé ne manqueraient clairement pas aux Gones en route vers une cure d’austérité. Le départ du joueur de 32 ans tomberait à pic pour le club rhodanien, qui cherche désespérément à renflouer ses caisses après sa rétrogradation administrative en Ligue 2. Reste à trouver un accord entre les deux clubs.

L’info est loin d’être une surprise pour les 1,9 million de followers de Sabrina Veretout sur TikTok. En avril dernier, l’influenceuse disait « compter les jours » avant de pouvoir quitter la capitale des Gaules.

🚨#BREAKING ! JORDAN VERETOUT VA QUITTER L’OL 👀 Sa femme annonce la fin de l’aventure à l’OL sur TikTok : 🗣️ « Une aventure de plus qui se termine ici » Pas étonnant ? 🤔 pic.twitter.com/lCIWjndg16 — Gone Univers (@Goneunivers) May 10, 2025

À un an de la fin de son contrat, on voyait mal l’international français rester à Lyon, en raison de son salaire et aussi parce qu’il n’aura jamais vraiment réussi à devenir indiscutable à l’OL. Puis, selon Preply, il s’agit de la dixième ville la moins accueillante du monde.

Pas de pot, Doha se classe 7e au classement.

Le Club America sort les maillots les plus cool et colorés de la saison