« Vous avez essayé de me faire passer pour un facho » : Chevalier plaide l’erreur

UL
«<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Vous avez essayé de me faire passer pour un facho<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>» : Chevalier plaide l’erreur

Lucas Chevalier qui regarde LCP, on l’avait pas vu venir celle-ci.

Le gardien du PSG a passé une sale journée dimanche. Il a encaissé deux buts par une équipe sans attaquant de pointe, et a été critiqué pour avoir liké un contenu politique. Dans cette vidéo, on voit un des vice-présidents des Républicains Julien Aubert afficher son soutien au Rassemblement national. Dans l’extrait, diffusé sur LCP, l’ancien député du Vaucluse relativise l’héritage du maréchal Pétain et des troupes nazies au sein du RN, affirmant ceci : « Je ne vais pas reprocher à Mme Marine Le Pen ce qu’a fait son père, de la même manière qu’elle n’est pas responsable de ce qu’a fait son grand-père. »

« En aucun cas je me permettrais de penser ces choses-là »

Le gardien de l’équipe de France a publié un long communiqué sur sa page Instagram, et plaide l’erreur. Il parle d’« une orientation politique qu’[il] ne partage pas, bien évidemment » et évoque un « j’aime » lâché « sans s’en être rendu compte ». « Ça m’emmerde. Il est certain que toute personne qui me connaît sait très bien à quel point mes parents et ma famille m’ont inculqué des valeurs, du respect, et qu’en aucun cas je me permettrais de penser ces choses-là. »

L’ancien Lillois poursuit : « Vous avez essayé de me faire passer pour un facho, et ce n’est pas que moi que vous avez visé, mais ma famille entière. » Le dernier fait d’armes de Chevalier sur les réseaux sociaux ? Avoir tweeté le #TeamOL en 2015.

L’intégralité du message de Lucas Chevalier :

La France aux Chevalier ?

Alexandre Lacazette peste contre l’arbitrage d’OL-PSG

UL

