L'OL pourrait piocher au PSG pendant le mercato hivernal

Les titis peuvent se la jouer Gones. Selon Le Parisien, Noham Kamara serait sur les tablettes de l’Olympique lyonnais. Le club rhodanien, ne pouvant s’offrir de recrues trop coûteuses en raison de ses finances, cherche du renfort du côté de jeunes joueurs en quête de temps de jeu.

Et ça tombe bien, puisque le Titi parisien n’a disputé que 30 petites minutes en Coupe de France contre le club amateur de Fontenay le 20 décembre dernier (victoire 4-0 du PSG).

Le PSG temporise et attend les offres

À 18 ans, l’ancien défenseur de l’US Torcy a disputé la Coupe du monde U20 au Chili et s’est affirmé comme l’une des promesses parisiennes en Youth League. Le Parisien aurait tapé dans l’oeil de plusieurs écuries, mais pas dans celui de Luis Enrique.

N’entrant pas dans les plans du technicien espagnol et subissant la concurrence en défense, Kamara pourrait rebondir dès cet hiver en s’engageant dans le projet lyonnais. Toujours selon Le Parisien, le PSG examinerait les différentes offres avant de décider de la meilleure opportunité pour l’évolution du défenseur central.

Après le crack à reconditionner Endrick, un jeune joueur à conditionner tout court.

