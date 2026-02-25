La belle histoire de la semaine. Des nouvelles de Yassine Jebbour, ex-défenseur de 34 ans passé par Rennes, Nancy, Montpellier et Bastia, qui avait arrêté prématurément sa carrière en 2015, à 25 ans. Pour Nice Matin, celui qui avait même porté le maillot du Maroc a deux reprises est revenu sur ce choix étonnant : « Je n’étais plus à l’aise en tant que joueur dans ce monde-là. Ça s’est arrêté par choix, puis j’avais la sensation de vouloir vivre autre chose. […] Mon chemin était ailleurs. »

Dans sa nouvelle vie, Jebbour a décidé de se reconvertir… en thérapeute ! Écœuré du foot pro, le natif de Poitiers était déjà très soucieux de sa santé mentale lors de sa carrière, avec l’accompagnement d’un coach mental, et c’est donc dans cette voie qu’il a poursuivi. Après une formation de 5 ans, Jebbour est devenu thérapeute Gestalt à Nice : « Une thérapie très puissante qui aide à se mettre en mouvement, basé sur l’exploration du passé », explique-t-il à nos confrères.

« On joue la politique du footballeur surpuissant, mais ce n’est qu’une image »

À la recherche du bien-être dans sa propre tête, l’ancien Rennais a fait de cela une vocation et a décidé d’aider les autres avec ses connaissances engrangées. « Je connais beaucoup de footballeurs qui ont joué à Clairefontaine (INF), qui ont souffert de la pression, des méformes, de l’argent, de l’entourage. On joue la politique du footballeur surpuissant, sans peur, mais ce n’est qu’une image. » En parallèle de ses nouvelles activités, Jebbour accompagne également d’autres joueurs pros.

Se rendre utile pour de vrai.