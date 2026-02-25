Quand l’agent de Florian Wirtz faisait le forcing pour un transfert au Real Madrid

Le Real Madrid est peut-être passé à côté de Wirtz, enfin pour l’instant. L’agent du crack allemand, Volker Struth, a déclaré à Bild qu’il espérait toujours que le joueur signe un jour au Real Madrid.

Il explique que cet été, lorsque Xabi Alonso a rejoint la Casa Blanca, il a appelé l’entraîneur espagnol pour le supplier de recruter Wirtz. « Tu dois emmener le jeune de Leverkusen avec toi au Real », a-t-il demandé avant d’envoyer un message au président du Real, Florentino Pérez : « Cher Florentino, je te l’ai déjà dit à plusieurs reprises : j’ai ici un joueur que je recommande vivement. Florian Wirtz rend toutes les équipes du monde meilleures. »

Wirtz est aussi fan… du Barça

Visiblement prêt à tout pour que son joueur rejoigne Madrid, Struth explique au podcast Phrasenmaher que « cette année-là, ce n’était tout simplement pas le bon moment en raison de l’effectif et du budget. Les caisses du Real Madrid ne sont pas toujours pleines » et qu’il espère « que Florian jouera là-bas un jour ». Wirtz a finalement rejoint Liverpool pour 125 millions d’euros. Pas sûr que ces déclarations réjouissent les Reds.

Passé par le FC Cologne et le Bayer Leverkusen, Wirtz est aussi un fan… du FC Barcelone. En 2023, pour Sky Sport, il exprimait son amour pour le club catalan. « Quand j’étais petit, j’ai toujours voulu jouer pour Barcelone. Cela n’a pas changé, mais il reste encore un peu de temps pour le réaliser », rêvait l’Allemand avant de démentir tout contact avec le Barça.

Un mec au cœur bleu et grenat au Real, ça rappelle un certain Luís Figo.

