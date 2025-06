Florian Wirtz débarque à Liverpool

Faites semblant d’être surpris.

Il était annoncé du côté des Reds depuis plusieurs jours, Liverpool a officialisé ce vendredi soir l’arrivée de Florian Wirtz en provenance du Bayer Leverkusen. Avec un transfert estimé par les médias anglais et allemands entre 135 et 150 millions d’euros bonus compris, l’international allemand devient ainsi le troisième joueur le plus cher de l’histoire derrière Neymar et Kylian Mbappé et débarque avec l’étiquette de recrue la plus chère de l’histoire de la Premier League.

Florian Wirtz is a Red. pic.twitter.com/g8Sw65eGxT — Liverpool FC (@LFC) June 20, 2025

En pole pour le poste de n°10

À Liverpool, le virevoltant droitier rejoint ainsi Jeremie Frimpong, son ancien coéquipier au Bayer, et vient densifier le milieu de terrain des Reds. Il devrait occuper le poste de n°10, réservé la saison dernière par Dominik Szoboszlai, mais pourrait également candidater à l’animation de l’aile gauche, habituelle chasse gardée de Luis Díaz et Cody Gakpo. Dans un entretien pour le média du club, le maestro de la saison historique du Bayer en 2023-2024 a déclaré être « très heureux d’avoir une nouvelle aventure ». Celui qui a été comparé à Messi par son ancien entraîneur, Xabi Alonso, a également affirmé ses ambitions : « Je vais voir comment je peux m’y comporter. J’espère pouvoir faire de mon mieux. J’ai également parlé à certains joueurs qui y ont joué et ils m’ont dit que c’était parfait pour moi, que chaque terrain était parfait, que vous pouviez profiter de chaque match. J’ai vraiment hâte de jouer mon premier match. » Il laisse ainsi l’Allemagne orpheline de ses 57 buts et 65 passes décisives en 197 rencontres sous la tunique du Bayer toutes compétitions confondues.

Suffisant pour permettre aux Reds de faire le back to back ?

